Europei, sottosegretario Costa: stop inglesi all'Olimpico, rispettare quarantena

"Sono chiaro e netto: i tifosi inglesi non potranno venire in Italia a guardare la partita Inghilterra-Ucraina il 3 luglio all'Olimpico. Ci sono 5 giorni di quarantena, la regola deve essere rispettata. Non possiamo correre rischi. Se un tifoso inglese parte oggi, non vedrà la partita". E' il monito del sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, che osserva: "Sulla finale condivido la posizione di Mario Draghi. Si può giocare da noi".