Europei 2021, Giovanni Malagò: "Questa vittoria vale da sola lo 0,7% del Pil"

"La vittoria dell'Europeo vale, in questo momento, da sola lo 0,7% del Pil. Poi c'è tutto un indotto che viene trascinato". Ospite di "Quarta Repubblica", il presidente del CONI Giovanni Malagò spiega quanto inciderà sull'economia il trionfo della nazionale italiana a Wembley contro l'Inghilterra.

"Ovunque siamo andati ci sono degli impianti che rispetto ai nostri sono mille anni avanti", aggiunge Malagò dichiarando che l'Italia è pronta per ospitare grandi eventi. "Non abbiamo fatto più niente, gli ultimi interventi sono stati dettati o dall'Olimpiade di Torino del 2006, che ha dato l'opportunità di sistemare la città, o dai Mondali del 1990. Se non non prendiamo un grande evento non risolveremo mai il problema degli stadi, è una partita persa", conclude.