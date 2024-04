Europee, Matteo Renzi: "Chi si candida deve restare in Europa, un po' di serietà..."

Ospite a "Dritto e Rovescio", Matteo Renzi parla delle elezioni Europee e di come chi si candida poi in Ue non ci va. "Succede solo in Italia" commenta il leader di Italia Viva a Paolo Del Debbio. "Uno si candida alle Europee e dice "votatemi" perché vuole andare in Europa e poi "no, non ci vado". Meloni, Schlein, Tajani, tutti quelli che stanno dicendo "votatemi, mi candido", poi dicono "ragazzi, se votate me, io in Europa non ci vado"", ha aggiunto.

"Possibile che noi italiani ci facciamo sempre riconoscere? Così si prende in giro la gente. Metterci la faccia per non essere eletti e mandarci qualcun altro al posto nostro: non c'è nessun altro Paese che lo fa. Un po' di serietà: se vi candidate restate in Europa e se non volete andare in Europa, non candidatevi. Non considerate dei cittadini dei fessi" ha detto Matteo Renzi durante la sua intervista al programma di Rete 4.

E sull'annuncio della candidatura all'Europarlamento della Premier Giorgia Meloni ha chiarito: "Non andrà né Giorgia né Meloni. A lei interessa solo regolare i conti con Matteo Salvini, prendere un sacco di voti e poi fargli un bel discorsetto. È anche comprensibile visti i continui litigi: ma non c'entra nulla con gli interessi degli italiani. Ne va, al contrario, della nostra credibilità che con questi comportamenti ne è compromessa. La presidente del Consiglio si fa eleggere e poi manda un altro in Europa".