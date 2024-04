Euro falsi in Italia e all'estero, maxi blitz dei carabinieri: la stamperia era "itinerante"

Leggi Anche Boom di falsi invalidi dopo lo stop del reddito di cittadinanza? In Campania sono 25 mila in più del 2020

La zona del capoluogo partenopeo dove la banda operava si trova nel quartiere Mercato Pendino ritenuta sotto il controllo del clan Mazzarella. Secondo le stime degli inquirenti, la banda gestiva un business che ha prodotto nel corso del periodo oggetto delle indagini guadagni illeciti per circa 6 milioni di euro in parte versati sotto forma di tangenti alla camorra. Secondo una secondo una stima la banda avrebbe messo in circolo circa 60 milioni di euro falsi se si pone mediamente a 10 euro il prezzo di ciascuna banconota venduta.

Banconote da 50 euro "B/B", "Maradona" e "Pelé" secondo la qualità Spacciava banconote falsificate da 50 euro di tre tipologie, e due da 100 euro, classificate secondo la qualità, ma tutte molto fedeli: offriva a prezzi variabili diverse tipologie di merce la banda di falsari in rapporti con il clan Mazzarella, sgominata dai carabinieri e dalla Procura di Napoli. Nella base operativa che si trovava in vico Vetreria Vecchia del capoluogo partenopeo, per esempio, era possibile comprare 50 euro di qualità "B/B", "Maradona" e "Pelé". Inoltre venivano messe a disposizione dei clienti due tipologie di banconote da 100 euro, "tipo vecchio" (la serie "epoche e stile") e "tipo nuovo" (ossia la serie "Europa") e una sola tipologia di banconota contraffatta del taglio da 20 euro.

La circostanza è stata documentata dai carabinieri grazie a un colloquio tra venditore e acquirente, intercettata dai militari dell'arma: "...tengo tre tipi di cinquanta, quelle da 6, da 7 e da 8 (euro)... il 100 ho due tipi, quello da 10 e da 12 (euro)". Le "B/B" erano quelle più raffinate e per questo più costose come emerge da un'altra intercettazione dove a parlare Domenico Filadoro, ritenuto il capo della banda di falsari, il quale spiega che di quelle se ne trovavano poche in quel periodo perché l'addetto alla macchina che le stampava era stato arrestato: "...hanno arrestato la persona che teneva vicino al macchinario ... penso che per qualche mese, un paio di mesi, puoi trovare solo Maradona e Pelé ... ritorno a dire per il momento non lo trovi, non ci sta...".