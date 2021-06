Euro 2020, sottosegretario Sileri: "Si può urlare gol anche senza mascherina"

Afp

E quando l'Italia farà gol in una partita agli Europei? Come comportarsi in tempo di Covid? "Basta rispettare le distanze, cercare di stare lontano, non scambiarsi posate, bicchieri e forchette", spiega il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, commentando l'abitudine dei tifosi di vedere i match di Europei e Mondiali in compagnia.