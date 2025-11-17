Eurallumina, operai a 40 metri su silo nel Sulcis: "Mimit ci convochi"

I lavoratori di Eurallumina di Portovesme nel Sulcis, "esasperati dall'inerzia istituzionale", hanno deciso una clamorosa protesta. Un gruppo di operai ha deciso di salire sul silo n. 3, a circa 40 metri di altezza. Cgil, Cisl e Uil sostengono questa nuova iniziativa di lotta e chiedono che Mimit, Csf, Mef e presidenza del Consiglio intervengano subito per "stanziare i fondi necessari alla continuità operativa di Eurallumina, come previsto dalla legge, per garantire il pagamento delle utenze, dei salari e delle fatture delle imprese terziste e assicurare la prosecuzione delle bonifiche ambientali".