Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
in sardegna

Eurallumina, operai a 40 metri su silo nel Sulcis: "Mimit ci convochi"

I sindacati: "stanziare i fondi necessari alla continuità operativa dell'azienda per garantire il pagamento delle utenze, dei salari e delle fatture delle imprese terziste e assicurare la prosecuzione delle bonifiche ambientali".

17 Nov 2025 - 10:22
© Ansa

© Ansa

I lavoratori di Eurallumina di Portovesme nel Sulcis, "esasperati dall'inerzia istituzionale", hanno deciso una clamorosa protesta. Un gruppo di operai ha deciso di salire sul silo n. 3, a circa 40 metri di altezza. Cgil, Cisl e Uil sostengono questa nuova iniziativa di lotta e chiedono che Mimit, Csf, Mef e presidenza del Consiglio intervengano subito per "stanziare i fondi necessari alla continuità operativa di Eurallumina, come previsto dalla legge, per garantire il pagamento delle utenze, dei salari e delle fatture delle imprese terziste e assicurare la prosecuzione delle bonifiche ambientali".

sulcis