DISAGI PER I PASSEGGERI

Cenere lavica dell'Etna, prolungato fino alle 12 di lunedì 28 settembre lo stop all'aeroporto di Catania

La decisione della SAC, la società di gestione dello scalo etneo

27 Set 2026 - 21:02
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La SAC, società di gestione dell'aeroporto di Catania-Fontanarossa, ha comunicato nella serata di domenica 27 settembre un nuovo blocco totale del traffico aereo a causa dell’intensa emissione di cenere vulcanica in atmosfera, fenomeno aggravato dalla direzione dei venti prevalenti che spinge le polveri dell'Etna verso le rotte di navigazione. Per motivi di sicurezza è stato disposto, dunque, il prolungamento della chiusura del settore di spazio aereo C1. Di conseguenza, tutti i voli sia in arrivo che in partenza restano sospesi fino alle 12 di lunedì 28 settembre.

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La società, dal proprio sito ufficiale, invita i passeggeri a verificare con la compagnia aerea lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto.

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