La SAC, società di gestione dell'aeroporto di Catania-Fontanarossa, ha comunicato nella serata di domenica 27 settembre un nuovo blocco totale del traffico aereo a causa dell’intensa emissione di cenere vulcanica in atmosfera, fenomeno aggravato dalla direzione dei venti prevalenti che spinge le polveri dell'Etna verso le rotte di navigazione. Per motivi di sicurezza è stato disposto, dunque, il prolungamento della chiusura del settore di spazio aereo C1. Di conseguenza, tutti i voli sia in arrivo che in partenza restano sospesi fino alle 12 di lunedì 28 settembre.