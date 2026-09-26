I primi effetti sui passeggeri sono già evidenti. Dieci voli diretti a Catania sono stati dirottati verso altri scali dell'isola: cinque sono stati indirizzati a Palermo, tre a Trapani e due a Comiso. Proprio dall'aeroporto di Comiso è partito anche un volo diretto a Verona operato da Volotea, nell'ambito delle modifiche rese necessarie dall'emergenza. La situazione potrebbe naturalmente evolvere nelle prossime ore in base alla persistenza dell'emissione di cenere e alla direzione dei venti.