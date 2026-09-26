Lo spettacolo dell'eruzione dell'Etna al tramonto © Da video
L'Etna torna a creare disagi al traffico aereo. Dal cratere di Nord-Est è in corso un'intensa emissione di materiale vulcanico che ha dato origine a una nube eruttiva arrivata, secondo le rilevazioni dell'INGV, a circa 4 chilometri di altezza. A rendere particolarmente delicata la situazione è la direzione del pennacchio: la nube viene trasportata dai venti verso sud, quindi verso l'area dello scalo di Catania. Il fenomeno viene seguito costantemente attraverso i sistemi di monitoraggio del vulcano, comprese le immagini delle telecamere nelle bande del visibile e dell'infrarosso.
Voli dirottati e operatività ridotta
L'attività dell'Etna ha avuto conseguenze immediate sul funzionamento dell'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania. Le autorità aeroportuali hanno disposto limitazioni al traffico aereo, con una sospensione degli arrivi e delle partenze mentre viene valutata l'evoluzione della nube di cenere. Il problema riguarda soprattutto gli atterraggi: la presenza di particelle vulcaniche nell'atmosfera può infatti rappresentare un rischio per la sicurezza dei velivoli e impone particolare cautela nella gestione dello spazio aereo.
Dieci voli trasferiti verso altri aeroporti siciliani
I primi effetti sui passeggeri sono già evidenti. Dieci voli diretti a Catania sono stati dirottati verso altri scali dell'isola: cinque sono stati indirizzati a Palermo, tre a Trapani e due a Comiso. Proprio dall'aeroporto di Comiso è partito anche un volo diretto a Verona operato da Volotea, nell'ambito delle modifiche rese necessarie dall'emergenza. La situazione potrebbe naturalmente evolvere nelle prossime ore in base alla persistenza dell'emissione di cenere e alla direzione dei venti.
Allerta rossa per il traffico aereo
Per l'aviazione è stato emesso dall'INGV un VONA (Volcano Observatory Notice for Aviation) di colore rosso, il livello più elevato previsto dalla scala utilizzata per segnalare condizioni vulcaniche potenzialmente pericolose per il traffico aereo. La nube, proprio perché si sta dirigendo verso sud, interessa una zona particolarmente sensibile per la presenza dello scalo catanese. Per questo motivo la gestione dei voli viene effettuata in modo contingentato e soggetta a continui aggiornamenti.
Cosa può succedere nelle prossime ore
L'evoluzione resta legata soprattutto all'andamento dell'attività vulcanica e alle condizioni atmosferiche. La presenza di cenere in quota, unita alla sua propagazione verso sud, rappresenta l'elemento che sta determinando le attuali restrizioni sul traffico aereo.