Etna in attività, parziale ripristino dell'attività dei voli in arrivo all'aeroporto di Catania

Disposto anche il parziale ripristino delle condizioni ordinarie delle attività di volo in arrivo, che permane fino alle 8:30. Nessuna restrizione per le attività di volo in partenza. La Sac invita i passeggeri di non recarsi in aeroporto se non dopo aver verificato con la compagnia aerea lo stato del proprio volo. Inoltre viene comunicato che l'aeroporto di Comiso è operativo dopo la chiusura a causa dei forti venti.