In Italia per un summit, espulso l'estremista danese Paludan

E' stato espulso dall'Italia per motivi di ordine pubblico Rasmus Paludan, il 43enne politico danese estremista di destra noto per aver bruciato il Corano. Era arrivato a Malpensa per partecipare al Remigration Summit. Lo conferma la Questura di Varese. La Digos ha svolto tutti gli accertamenti del caso, quindi è scattata l'espulsione. Secondo quanto ha scritto lo stesso Paludan su Facebook, la polizia gli avrebbe detto che "gli altri si arrabbiano perché ci sei tu. Ecco perché non dovresti essere qui".