Esposto dei Servizi contro il procuratore Lo Voi, "diffuse carte riservate"

Sono state diffuse notizie sensibili per la sicurezza dello Stato e per questo gli inquirenti della Procura di Roma devono essere perseguiti. È questo, nella sostanza, il contenuto di un esposto in relazione a quanto avvenuto rispetto all'informativa dell'Aisi sul caso di Gaetano Caputi, capo di Gabinetto della premier Giorgia Meloni. Il Procuratore in questione è Francesco Lo Voi, già al centro delle polemiche per l'iscrizione nel registro degli indagati della presidente del Consiglio, del sottosegretario Alfredo Mantovano, Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica e quindi responsabile dell'intelligence, e dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi, per la vicenda Almasri.