Esplosione a Torre del Greco (Napoli), crolla palazzina: morto un 64enne

A Torre del Greco, in provincia di Napoli, una palazzina è crollata in seguito a un'esplosione, causata probabilmente da una bombola da campeggio. I vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale hanno estratto dalle macerie un uomo di 64 anni, Diego Olimpiade, morto poi dopo il trasporto all'ospedale Maresca di Torre del Greco. In un primo momento le sue condizioni non erano apparse gravi ma nel pomeriggio il quadro clinico è peggiorato fino al decesso. Non risultano altre persone coinvolte. Secondo i primi accertamenti, è verosimile che sia esplosa una bombola di gas.