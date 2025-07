Escursionista cade per 100 metri e muore in Val di Fassa

Un escursionista di 50 anni residente in Repubblica Ceca ha perso la vita dopo essere precipitato per un centinaio di metri dal sentiero Lino Pederiva, in Val San Nicolò (Val di Fassa). L'uomo, che faceva parte di una comitiva, stava percorrendo il tratto che da Sella Brunech conduce a Passo San Nicolò quando, a una quota di circa 2.400 metri, lungo il versante sud del Sas de Roces, dopo aver probabilmente messo un piede in fallo, è precipitato lungo il pendio, andando successivamente a sbattere sulle rocce sottostanti.