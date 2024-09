Escursionista canadese muore nella tempesta di neve in val Gardena

Un'escursionista canadese 57enne è morta in Val Gardena a causa della tempesta di neve che giovedì ha colpito l'Alto Adige. La donna era in cammino con il compagno 56enne dal rifugio Genova verso il rifugio Puez, quando probabilmente i due hanno perso il sentiero. Verso le 20.45 è stato lanciato l'allarme, ma a causa della scarsa visibilità gli elicotteri non hanno potuto raggiungere i due. Si sono così messi in cammino il soccorso alpino e dal rifugio Puez il gestore con una futura guida alpina. Quando i due hanno trovato la coppia, la donna era ormai esanime e, nonostante i disperati tentativi di rianimazione, è morta sul posto.