Uccise la madre e la sorella della ex, condannato all’ergastolo il finanziere Christian Sodano

Christian Sodano, 28 anni, finanziere in servizio, è stato condannato all'ergastolo per il duplice omicidio di Nicoletta Zomparelli e Renèe Amato, rispettivamente madre e sorella della sua ex compagna Desirèe. Il dramma si consumò il 13 febbraio 2024 a Cisterna di Latina, nel quartiere San Valentino, quando l'uomo fece irruzione nella loro abitazione armato della pistola di ordinanza. La ex fidanzata riuscì a salvarsi, fuggendo dall'appartamento.

La sentenza è stata pronunciata dalla Corte d'Assise di Latina al termine della camera di consiglio: il giudice Gian Luca Soana ha letto il dispositivo che condanna il militare alla massima pena prevista dal codice. La corte ha escluso l'aggravante della premeditazione, ma ha riconosciuto quella dei motivi abietti e futili, accogliendo in pieno la richiesta della Procura.