Cronaca
Il caso

Eolie, troppe capre selvatiche ad Alicudi: cominciata la cattura

Sull'isola, che conta 100 abitanti, ce ne sono oltre 500

15 Set 2025 - 15:39
© Facebook / Rinascita Eoliana - Riccardo Gullo Sindaco

© Facebook / Rinascita Eoliana - Riccardo Gullo Sindaco

Nell'ambito dell'operazione di eradicazione di oltre 500 capre inselvatichite, nell'isola eoliana di Alicudi sono state effettuate, da parte della Forestale, le prime catture. Nel recinto, realizzato nei giorni scorsi, sono, al momento, allocati una cinquantina di capi. Insieme a quelli che saranno catturati nelle prossime ore, saranno caricati su un mezzo, appositamente attrezzato, che dovrebbe lasciare l'isola già martedì con la nave. Le capre catturate saranno donate a un'azienda siciliana di zootecnia.

A Ginostra, invece, che conta 40 abitanti, l'operazione di cattura delle oltre 2mila capre inselvatichite non è ancora iniziata e si sta procedendo all'installazione delle "gabbie" dove dovrebbero finire gli animali.

Il caso

 L'emergenza delle capre ormai selvatiche è un problema che riguarda alcune delle isole Eolie dove gli erbivori scendono fino al mare ed entrano nelle case e negli appezzamenti coltivati. Gli abitanti di Ginostra, borgo di Stromboli, hanno presentato anche un esposto alla procura di Barcellona Pozzo di Gotto e hanno scritto al presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Gli animalisti hanno più volte chiesto che le capre non vengano abbattute o regalate a pastori.

eolie

