Eolie, troppe capre selvatiche ad Alicudi: cominciata la cattura

L'emergenza delle capre ormai selvatiche è un problema che riguarda alcune delle isole Eolie dove gli erbivori scendono fino al mare ed entrano nelle case e negli appezzamenti coltivati. Gli abitanti di Ginostra, borgo di Stromboli, hanno presentato anche un esposto alla procura di Barcellona Pozzo di Gotto e hanno scritto al presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Gli animalisti hanno più volte chiesto che le capre non vengano abbattute o regalate a pastori.