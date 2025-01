Eolie isolate da giovedì per il maltempo, scuole chiuse

Dal tardo pomeriggio di giovedì le isole Eolie sono isolate per il graduale peggioramento delle condizioni meteomarine. L'unico mezzo, partito da Milazzo, alla volta di Vulcano, Lipari e Rinella (Salina) è stata la nave "Nerea" che, dopo aver rinunciato ad approdare a Vulcano a causa del mare in tempesta e delle raffiche di vento, ha avuto serie difficoltà a fermarsi nel porto di Sottomonastero, a Lipari. Per via dell'allerta rossa tutte le scuole dell'arcipelago (che comprende sette isole) sono rimaste chiuse con ordinanza sindacale.