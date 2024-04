Enrico Varriale a processo per stalking: "Ammetto di aver dato quello schiaffo alla mia ex, sono pentito"

Il giornalista: "Sono pentito"

"So di avere commesso un errore di cui mi pentirò per tutta la vita - ha aggiunto Varriale davanti al giudice monocratico - Le donne, come sempre ho detto, non si toccano neanche con un fiore: la parità esiste in tutto tranne in questa sperequazione, l'uomo è più forte fisicamente. Ma con la stessa nettezza affermo che tutto quello che la donna racconta è falso. È lei che quella sera di agosto mi è saltata addosso, non l'ho colpita con calci. Lei dice che ho messo le mani al collo ma avevo il telefono in mano come avrei potuto? Poi l'ho tirato sul divano". Secondo quanto si legge nel decreto che dispone il giudizio immediato, il giornalista "durante un alterco per motivi di gelosia, la sbatteva violentemente al muro scuotendole e percuotendole le braccia, sferrandole violentemente dei calci". I difensori del giornalista sportivo, gli avvocati Ester Molinaro e Fabio Lattanzi, hanno spiegato: "Nessuno stalking, nessuna minaccia o violenza, o intento lesivo, solo un gesto, uno schiaffo per contenere l'ennesima reazione aggressiva della donna e per il quale, comunque Enrico Varriale ha chiesto scusa".