Enrico Varriale, "minacce e botte": in tribunale la seconda donna che accusa il giornalista di stalking e lesioni

"Mi ha dato uno schiaffo a piene mani che mi ha fatto cadere. Io peso 47 chili, è facile mandarmi giù con uno schiaffone. Gli attacchi di panico sono cominciati dalla sera stessa. Quando volevo scappare e lui mi ha chiusa a chiave, ho iniziato ad avere questa sensazione. E ho capito che era panico: percepivo pericolo, soffocamento, tremore", ricorda la donna, come riferisce La Repubblica.



"Non riesco più a uscire da sola, - ha aggiunto - non riesco più a farmi una passeggiata da sola, a camminare per strada, mi guardo sempre intorno. Quando vado a lavoro sono sempre accompagnata".