Enrico Montesano torna sulle mascherine: "All'aperto e con le giuste distanze è inutile, ma al chiuso la metto"

Protagonista nei giorni scorsi di un duro botta e risposta con le forze dell'ordine, ripreso in un video diventato virale, Enrico Montesano ci tiene a precisare che lui non è contrario all'uso della mascherina. "Io ho soltanto detto che all'aperto, se mantengo la giusta distanza, è inutile", spiega l'attore, in collegamento con "Stasera Italia".



Montesano ribadisce che lui il dispositivo di protezione lo tiene sempre in tasca e lo usa al chiuso o se si trova tra la folla: "Se sto all'aperto a due o tre metri di distanza non inquino nessuno, ma io la mascherina ce l'ho, la uso e non è un problema". L'artista romano non è comunque particolarmente spaventato dalla pericolosità del coronavirus: "Ho fiducia nei nostri medici, adesso sappiamo molte più cose rispetto a febbraio e marzo e hanno dei farmaci per curare la malattia".