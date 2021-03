Eni, tangenti in Nigeria: tutti assolti perché "il fatto non sussiste"

Ansa

Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, e il suo predecessore Paolo Scaroni sono stati assolti dal Tribunale di Milano: entrambi erano coinvolti nel processo per corruzione internazionale per l'acquisizione dei diritti di esplorazione del blocco petrolifero Opl 245 in Nigeria. Eni era imputata nel procedimento insieme a Shell. I giudici hanno assolto tutti i 15 soggetti, società comprese, perché "il fatto non sussiste".