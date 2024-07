Ems Prize, a due italiane l'"oscar" europeo della matematica

Intervistata da Il Corriere della Sera, De Filippis ha detto che "è un riconoscimento inaspettato e molto importante per una linea di ricerca sviluppata in Italia". Riguardo al suo lavoro, ha spiegato che richiede tempo e disciplina, certo, ma anche "una personalità tendente all’ossessione". "Ci sono giornate in cui pensi a quello per il 99,9 per cento del tuo tempo. A volte una questione ti tormenta di giorno e di notte - ha aggiunto - e poi a un certo punto, magari alle tre del mattino, invece di prenderla da sinistra la prendi da destra e… L’intuizione è una cosa strana. Ti viene passeggiando, lavandoti i denti, cucinando. Uno dei miei lavori menzionato nel premio nasce da un'idea che mi è venuta mentre lavavo un piatto»