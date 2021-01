Emiliano: "Nessuno studente è obbligato ad andare a scuola"

"Il 7 gennaio nessuno studente di ogni ordine e grado è obbligato ad andare a scuola. Tutti sono in didattica integrata da casa come da ordinanza che ho firmato martedì". Lo sottolinea su Facebook il presidente della Puglia Michele Emiliano . L'ordinanza dispone la Did fino al 15 gennaio e prevede per elementari e medie la possibilità di richiedere la presenza. Le famiglie, sottolinea Emiliano, dovranno "responsabilmente farne richiesta formale al dirigente scolastico" che dovrà decidere. "Auspico fortemente - aggiunge - una prudente valutazione di tale ultima circostanza".

Sulla presenza alle elementari e alle medie non c'è "nessun automatismo", precisa Emiliano. "Per il primo ciclo le famiglie che per loro ragioni intendono comunque fare frequentare in presenza i loro figli a scuola - spiega - devono responsabilmente farne richiesta esplicita e formale al dirigente scolastico, richiesta che verrà valutata da quest'ultimo sulla base dei criteri della alleanza scuola famiglia". "Possono andare a scuola in presenza - prosegue Emiliano - solo gli studenti con bisogni didattici speciali e chi deve fare laboratorio, secondo la valutazione autonoma delle scuole, ma non sono obbligati". "La scuola per l'infanzia, per la quale non c'è obbligo di presenza - conclude - funziona solo in presenza".

Manifestazioni da Nord a Sud - Il 7 mattina sono previsti presidi e iniziative in tutta Italia organizzati dai Comitati e dagli studenti che da settimane chiedono il rientro a scuola e non ci stanno a nuovi rinvii. Solo nella Capitale sono previste due manifestazioni: una alle ore 10 davanti a Montecitorio, organizzata dal Coordinamento dei Presidenti dei Consigli di Istituto del Lazio e a cui aderiscono i maggiori sindacati regionali della scuola, l'altra dalle 9 davanti al ministero dell'Istruzione voluta dal Comitato Priorità alla scuola che parteciperà a flashmob in 19 città.