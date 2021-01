Scuola, Azzolina: "Risolti problemi trasporti, si torni in aula"

Italy Photo Press

"Ci sono tutte le condizioni per riportare gli studenti a scuola l'11 gennaio". Lo sostiene il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina, secondo cui "il problema non è più il trasporto" visto che "il governo ha fatto un lavoro enorme con i prefetti affinché si possa ritornare in classe". La politica e la pandemia, aggiunge la Azzolina, "non possono togliere ai ragazzi la voglia e il diritto di tornare a scuola.