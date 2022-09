Zaki: "Il mio unico sogno in prigione era tornare a Bologna"

Dopo 22 mesi di carcere, Patrick Zaki si trova ancora in Egitto, in attesa della fine del processo che lo vede imputato.

"L'unico sogno che avevo in prigione era tornare a Bologna e continuare gli studi come avrei voluto e sperato", ha detto intervenendo in video collegamento con la Festa dell'Unità del capoluogo emiliano. "Tengo molto a Bologna e sono grato per il sostegno da parte di tutti in Italia. Spero di essere lì presto".