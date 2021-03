Uccisa a Faenza, il sicario: "Non ho ricevuto alcun acconto"

Ansa

Claudio Nanni "non mi ha dato alcun anticipo, gli accordi erano di 20mila euro e una macchina". E' quanto ha dichiarato Pierluigi Barbieri, nella confessione con cui il 17 marzo ha ammesso di aver ucciso Ilenia Fabbri, accusando Nanni, ex marito della vittima, di esserne il mandante. Quest'ultimo ha invece riferito di aver dato a Barbieri duemila euro solo con l'intento di spaventarla, non di ucciderla.