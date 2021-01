Trent'anni fa la strage del Pilastro, il fratello di uno dei tre carabinieri uccisi chiede di riaprire le indagini

Mitilini: "Una verità monca" - "Siamo di fronte a una verità monca - scandisce Mitilini -, ci sono lati oscuri e per questo da parte di alcuni familiari sarà fatta una richiesta formale di riaprire le indagini". Secondo il fratello di Mauro, nella sentenza del 1997 sulla banda che terrorizzò Bologna tra il 1987 e il 1994 "ci sono elementi che destano perplessità, testimonianze non valorizzate per quello che erano".

Uccisi "per le loro armi"? - Tra i punti segnalati, il fatto che la Corte di assise "ha creduto alla versione dei Savi (i leader del gruppo criminale ndr), che affermarono: 'I tre carabinieri furono uccisi per impossessarsi delle loro armi'. Eppure i membri della banda avevano a disposizione un arsenale, non c'era bisogno di rubarle ai carabinieri".

Il nodo della vigilanza in una ex scuola - C'è poi il tema di un'ordinanza del questore di Bologna che disponeva "una vigilanza fissa delle forze dell'ordine innanzi alla ex scuola Romagnoli, colpita nei giorni precedenti da una molotov. Non è chiaro, allora, come mai i carabinieri si fossero spostati in via Casini, dove furono assassinati, luogo 'non limitrofo' e abbastanza distante dall'obiettivo da vigilare".

La strage del Pilastro, tre carabinieri uccisi dai banditi della Uno Bianca Ansa 1 di 6 Ansa 2 di 6 Ansa 3 di 6 Ansa 4 di 6 Ansa 5 di 6 Ansa 6 di 6 leggi dopo slideshow ingrandisci

Il mistero del "quarto uomo" - Tra le testimonianze non sufficientemente valorizzate, secondo il fratello della vittima, quelle di chi vide i killer, dopo la strage, salire su un'Alfa guidata da un "quarto uomo" mai identificato. E restano dubbi anche sulle modalità dell'assassinio. "Dopo aver colpito i carabinieri con una pioggia di fuoco - chiarisce ancora Mitilini -, non scapparono, anzi continuarono a sparare assicurandosi che i tre fossero morti. Quindi probabilmente l'obiettivo di quella sera del 4 gennaio 1991 era proprio uccidere tre giovani carabinieri".

La commemorazione - Alla cerimonia in programma, dove è atteso il comandante generale dell'Arma, Giovanni Nistri, quest'anno non potranno esserci i familiari che vivono in altre città, a causa delle norme anti-Covid. "Non partecipare è per noi una grande sofferenza", è il commento dello stesso Ludovico Militini.