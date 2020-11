Strage di Bologna, Pg: coinvolte diverse formazioni della destra eversiva

-afp

Non furono solo i Nar a commettere la strage di Bologna del 2 agosto 1980. L'attentato avrebbe visto il coinvolgimento anche di altre formazioni della destra eversiva dell'epoca: Terza Posizione e Ordine Nuovo. E' una delle risultanze messe in luce dal lavoro della Procura generale, titolare dell'inchiesta sui mandanti dell'attentato. Per i magistrati, quindi, la strage avrebbe visto impegnati personaggi provenienti da varie formazioni terroristiche.