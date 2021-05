Sparita dopo il no alle nozze forzate, il padre: "Macché uccisa, mia figlia è in Belgio"

Mia figlia è viva, l'ho sentita l'altroieri, è il Belgio". Lo afferma Shabbar Abbas, il padre di Saman, la diciottenne pachistana sparita nel nulla da quasi un mese a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Secondo gli inquirenti, sarebbe stata uccisa e sepolta dai parenti (padre, zio e due cugini) nei campi dietro casa, perché aveva rifiutato un matrimonio combinato. Shabbar Abbas, il capofamiglia, si trova in Pakistan con la moglie ora.

"Non è vero!", afferma al Giorno, allontanando i sospetti della procura reggiana a suo carico: omicidio e occultamento di cadavere. "Mia figlia sta bene, l'ho sentita l'altroieri. E' in Belgio». Ma poi nega che lei abbia un cellulare con sé. "Io l'ho sentita su Instagram - racconta-. Se volete provo a dire a lei di chiamarvi. Ma non so".

Ciò di cui è certo Shabbar è che il 10 giugno lui sarà di nuovo in Italia, pronto a collaborare con gli inquirenti. Una promessa che non basta a far sopire i peggiori timori sul destino della figlia Saman. "Anche lei è preoccupata - racconta il padre - Quando l'ho sentita, pure lei aveva visto le notizie su Facebook. E le ho detto di tornare in Italia per raccontare tutto".