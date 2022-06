Silvia e Ugo morti mentre andavano al concerto di Vasco: la raccolta fondi per le loro tre bimbe supera i 150mila euro

Nulla potrà restituire quanto il fato ha tolto a Giulia, Marta e Irene, le tre figlie di Silvia Ruscelli e Ugo Beltrammi. Venerdì 20 maggio la coppia di Sarsina (Forlì-Cesena) stava percorrendo la statale 45 bis Gardesana occidentale, nei pressi di Dro. Dovevano raggiungere Trento per assistere al concerto di Vasco Rossi, il primo dopo lo stop per la pandemia.

E durante un sorpasso la moto guidata da Ugo Beltrammi si è impennata facendone perdere il controllo. Fatale lo schianto con un camion che sopraggiungeva dalla parte opposta. Per le tre ragazze di 17, 13 e 8 anni un duro colpo. Ed è quindi partita la macchina della solidarietà.

Le colleghe di Silvia Ruscelli, oncologa presso il Gruppo di Patologia Epatobiliare e Gastroenterico dell’IRST "Dino Amadori" di Meldola, hanno utilizzato la

per raccogliere un piccolo aiuto economico per le figlie di questa sfortunata coppia. In pochi giorni si è arrivati alla cifra di 150mila euro che non restituirà quanto tolto dal tragico destino ma potrà aiutarle ad affrontare il futuro.