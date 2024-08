Sequestro Tommaso Onofri, concessa la semilibertà a Salvatore Raimondi

Da diversi mesi Salvatore Raimondi, uno dei partecipanti al rapimento del piccolo Tommaso Onofri avvenuto il 2 marzo del 2006 a Parma, è in semilibertà. La mattina lascia il carcere di Forlì e va a lavorare come magazzinieri, secondo quanto riportato da quotidiano la Gazzetta di Parma. Raimondi sta finendo di scontare la condanna a 20 anni per quel rapimento, culminato con l'uccisione a badilate del bimbo di due anni, ma nel frattempo ha anche subito una ulteriore condanna di tre anni per una estorsione nei confronti di un altro detenuto.