Sedicenne uccisa nel Bolognese, la mamma: "Mi affido alla giustizia e la voglio"

"Io mi affido alla giustizia, ho fede nella giustizia e la voglio per mia figlia". Sono le parole pronunciate da Giusi, la madre della 16enne Chiara Gualzetti, alle centinaia di persone commosse che hanno partecipato alla fiaccolata a Monteveglio, nel Bolognese, in ricordo della figlia uccisa. "Io e mio marito vi ringraziamo tutti per questo abbraccio che ci avete dato, per la forza che ci date", ha detto.