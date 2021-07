Scomparsa di Saman, il fidanzato: "Spero che sia ancora viva"

Ansa

Il fidanzato di Saman Abbas, la 18enne pakistana scomparsa da oltre due mesi e che si presume essere stata ammazzata dalla famiglia a Novellara, nella Bassa Reggiana, ha affermato di credere ancora in una soluzione positiva. "Ho ancora la speranza che Saman sia viva - ha detto prima dell'incidente probatorio in cui sarà ascoltato come testimone -. Sono un po' agitato, ma sono pronto a raccontare tutto quello che so".