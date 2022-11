Saman, per la Procura è suo il corpo estratto dal casolare

Il corpo trovato nel casolare vicino a Novellara è quello di Saman Abbas? Per la Procura di Reggio Emilia non ci sono dubbi. Le telecamere di "Mattino Cinque News" hanno ripreso il momento dell'esumazione del corpo che si presume essere della diciottenne di origine pakistana scomparsa da casa nella notte del 30 aprile 2021. Nelle immagini, girate la scorsa notte, si vede il caricamento del corpo sull'ambulanza. Spetta ora al medico legale svolgere ulteriori indagini utili all'identificazione della vittima. L'analisi del Dna potrà fare, dopo 18 mesi, piena luce.

Secondo il procuratore capo di Reggio Emilia Gateano Paci: "Il corpo è stato trovato in buone condizioni e si è conservato con buona parte della struttura ossea e dei tessuti. Confidiamo che le operazioni medico-legali possano portare in breve tempo all'identificazione". Nuove prove potrebbero emergere dall'ispezione della fossa dalla quale è stato estratto il corpo come mozziconi di sigaretta e bottiglie. Non è escluso che si possano essere altri complici ma al momento le uniche persone indagate per la scomparsa della ragazza che si era opposta a un matrimonio combinato sono il padre - arrestato - , la madre latitante, due cugino e lo zio. Quest'ultimo ha fornito agli inquirenti indicazioni precise utili alla scoperta del corpo. Ma non è chiaro se l'uomo abbia confessato l'omicidio.