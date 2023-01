Saman, lo zio prima del ritrovamento del corpo: "Non l'ho uccisa io"

Emergono alcuni dettagli sulla morte di Saman Abbas, la giovane di origini pakistane il cui cadavere è stato trovato in un casolare a 500 metri da casa a Novellara (Reggio Emilia).

Danish Hasnain, lo zio della ragazza, che il 18 novembre 2022 aveva indicato dove scavare per trovare il corpo della parente, due giorni prima aveva chiesto di parlare con la polizia penitenziaria del carcere di Reggio Emilia affermando: "Non ho ucciso Saman, non voglio essere condannato per questo". Hasnain ha, invece, ammesso di aver accompagnato i cugini della ragazza, Nomanhulaq Nomanhulaq e Ikram Ijaz, a seppellirne il corpo.