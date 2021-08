Rimini, quindicenne aggredita e abusata in strada

ansa

Una ragazza di 15 anni ha denunciato di essere stata aggredita e abusata a Rimini da uno sconosciuto. La ragazza sarebbe stata afferrata per un braccio mentre tornava a casa, trascinata via in un luogo appartato e costretta a subire un abuso sessuale. Sotto shock, una volta libera, la ragazzina sarebbe tornata a casa e lì si sarebbe confidata prima col fidanzato, poi coi genitori che l'hanno portata in pronto soccorso.