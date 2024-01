Rimini, postino consegna le lettere non recapitate durante i fine settimana: denunciato

Senza avvertire nessuno nell'ufficio in cui lavora ha iniziato a consegnare la posta e i pacchi non recapitati, portandoli ai destinatari nei fine settimana.

Protagonista della vicenda un portalettere 55enne in forza a una filiale delle Poste nel Riminese che è stato però denunciato con l'accusa di occultamento ai fini di distruzione di corrispondenza e sospeso dal lavoro fino allo scorso novembre. L'uomo - tra la fine del 2022 e i primi mesi del 2023 - avrebbe passato i sabati e le domeniche a consegnare le missive e pacchi di dimensioni contenute che lui e i colleghi non erano riusciti a recapitare al primo tentativo e che, riportati in ufficio, venivano messi nel cesto del non corrisposto