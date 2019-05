Rimini, l'Ausl multa i genitori dei bimbi non vaccinati colpiti da morbillo

Le multe sono previste dalla Legge Lorenzin che prevede sanzioni pecuniarie per gli alunni da 6 a 16 anni non in regola con i vaccini, e la sospensione da asili nido e materne per i bambini fino a 6 anni. La sanzione recapitata è di 166,66 euro, più le spese di notifica per un totale di 181 euro a verbale: i genitori raggiunti dalle multe hanno 30 giorni di tempo per impugnarlo.



Intanto, si legge sul sito dell'amministrazione riminese, il consiglio comunale "ha reso strutturale e stabile" la sanzione da 50 euro per ogni giorno di scuola di alunni non in regola con i vaccini valida, ad oggi, fino al 30 giugno grazie all'ordinanza contingibile ed urgente del sindaco.



"Stiamo già consegnando copia del nuovo regolamento ai dirigenti scolastici pubblici e a quelli delle scuole private - l'assessore ai servizi educativi del Comune di Rimini, Mattia Morolli - che coprono una fascia molto importante dei servizi 3/6 anni. Stiamo facendo regolarmente le verifiche nelle scuole e sono già partite le prime multe. Il nostro è un cammino che continua - conclude - la prossima scadenza è quella del 10 luglio, termine entro il quale, chi non sarà in regola con gli obblighi vaccinali, potrà perdere il posto nella graduatoria".