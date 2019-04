Vaccini, ipotesi emendamento con obbligo solo per il morbillo

"Stiamo lavorando a una eventuale modifica dell'emendamento al ddl vaccini, mantenendo l'obbligatorietà della certificazione vaccinale per la frequenza scolastica solo per il morbillo". Lo ha affermato il presidente della commissione Sanità, Pierpaolo Sileri, in merito all'emendamento presentato da Lega e M5s al ddl vaccini che attualmente prevede la cancellazione dell'obbligo di certificazione vaccinale.