Rimini, incendio in un ostello: evacuate 30 persone nella notte

ansa

Un incendio è divampato questa notte a Rimini in un ostello dove intorno alle 4 ha preso fuoco un apparecchiatura elettronica della reception. Trenta le persone evacuate dai vigili del fuoco, quattro di queste sono state trasportate in ospedale a Rimini e Riccione, per esami precauzionali, 16 invece sono state valutate sul posto dal personale medico del 118. Nessun ospite dell'ostello è rimasto ferito.