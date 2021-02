Rimini, incendiano auto vigili e postano video: denunciati 4 minori

ansa

Hanno incendiato un'auto della polizia locale e dell'amministrazione comunale in provincia di Rimini e postato i video sui social. I responsabili, tutti 17enni, di Coriano, sono stati denunciati, convocati in caserma e interrogati. Oltre alle auto incendiate, i minori avevano messo a segno altri atti vandalici, bruciando una panchina e danneggiando altri veicoli. Ai carabinieri hanno detto di averlo fatto per passare il tempo e vantarsi online.