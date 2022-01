Rimini, furti alle auto nel parcheggio dell'ospedale: un arresto

agenzia

Un 52enne italiano è stato arrestato a Rimini dopo essere stato colto in flagrante a rubare dalle auto parcheggiate all'Ospedale Infermi. Alla vista della volante, giunta sul posto in seguito ad alcune segnalazioni, l'uomo ha tentato di nascondersi, ma è stato subito individuato e bloccato in suo possesso della refurtiva nonché di un "frangivetro", un taglierino e una forbice da elettricista.