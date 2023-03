Riccione, tamponamento a catena in A14: morta una donna

Tamponamento a catena sulla A14 a Riccione.

Il bilancio è di un morto e sei feriti. Nell'incidente, avvenuto nel primo pomeriggio all'altezza della galleria di Scacciano, in direzione Sud, sono rimasti coinvolti sei veicoli. La vittima è una donna di 83 anni originaria di Ancona, deceduta in ospedale a Cesena. I feriti, alcuni dei quali trasportati all'ospedale di Rimini, non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Forlì.