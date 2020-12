Reggio Emilia, whisky "Cosa Nostra" in vendita al supermercato: ritirato

Un whisky scozzese col marchio " Cosa Nostra " è stato ritirato dagli scaffali di un supermercato di Reggio Emilia . La bottiglia nera a forma di mitra , ispirata "ai leggendari boss Al Capone e Lucky Luciano", come si legge nella descrizione della casa produttrice su internet, ha destato scalpore tra i clienti, che l'hanno ritenuta di pessimo gusto e lesiva della sensibilità. A denunciare il fatto anche un consigliere comunale del Pd, Dario De Lucia: "Meglio togliere questo prodotto. Non è adeguato e da' un brutto messaggio".

Date le polemiche, il supermercato ha deciso di rimuovere il prodotto dalla vendita. "Alla prima lamentela il superalcolico è stato immediatamente ritirato - ha detto a Il Resto del Carlino la direttrice del superstore, Paola Rondanini -. Abbiamo 18mila articoli da gestire e quando abbiamo ordinato l'oggetto in questione c'era solo un codice. Quando l'abbiamo esposta non abbiamo avuto la prontezza di riflessi per capire che non fosse opportuno".