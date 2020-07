Reggio Emilia, stazione chiusa per 45 minuti per una fuga di gas

La stazione Alta Velocità Mediopadana di Reggio Emilia è stata chiusa al traffico ferroviario per 45 minuti a causa di una piccola fuga di gas che si è registrata in un gasdotto di media pressione interrato in un campo adiacente ai binari. Sul posto per la bonifica sono giunti i vigili del fuoco. Dopo l'intervento il traffico dei convogli è tornato regolare. Ma i treni in viaggio hanno subito rallentamenti.