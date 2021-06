Reggio Emilia, si tuffano nel Po a Boretto: un morto e un disperso

Ansa

A Boretto (Reggio Emilia) tre uomini si sono tuffati nel Po, nei pressi di un punto denominato "spiaggione", dove si trovavano per una grigliata. Uno di loro, un romeno 58enne che pare sia entrato in acqua per recuperare una canna da pesca, è morto dopo essere andato in difficoltà a causa della corrente. Per aiutarlo si erano tuffati altri due: uno è tornato salvo a riva mentre l'altro, un 32enne anche lui romeno, risulta disperso.