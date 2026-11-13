Scandiano (Reggio Emilia), massacrato da una baby gang: "Volevano uccidermi"

Hanno frugato nella sua auto, poi lo hanno circondato. Federico, un ragazzo sui trent'anni, racconta all'inviato di "Dritto e Rovescio" il pestaggio subito da una baby gang all'uscita di un locale di Scandiano, in provincia di Reggio Emilia, attorno a mezzanotte e mezza.
Il giovane era insieme alla fidanzata e si stava dirigendo verso la propria vettura. Arrivato al parcheggio, ha trovato un adolescente che stava rovistando all'interno dell'abitacolo. Gli ha intimato di allontanarsi e di restituire i loro effetti personali, ma in pochi secondi si è ritrovato circondato da altre cinque o sei persone.
"È stato spaventoso", racconta Federico, descrivendo una reazione immediata e violenta. "Mi hanno sferrato un cazzotto qua, al sopracciglio, e in pochi secondi sono svenuto". Si è risvegliato con diverse ferite alla testa, senza aver capito bene cosa fosse successo in quei frangenti.
La fidanzata, ancora sotto shock, ricostruisce la scena da un'altra angolazione. "Io mi sono girata e c'era lui steso per terra, tutto sanguinante", ricorda. Da lì i colpi sono continuati, tutti concentrati sul capo: "Sembrava che volessero ammazzarlo".
Il pestaggio, per fortuna, si è interrotto presto. Il rumore delle sirene delle pattuglie in arrivo ha spinto il gruppo ad allontanarsi in fretta, ponendo fine all'aggressione. "Nella sfortuna, siamo stati fortunati. Poteva andare molto peggio", commenta Federico.