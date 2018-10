Reggio Emilia, esplosione in un ex inceneritore: morto un operaio

Un operaio è morto nell'esplosione di un silos di acetilene , nell'ex inceneritore Iren di via Dei Gonzaga a Sesso , nella prima periferia di Reggio Emilia . La deflagrazione è avvenuta intorno alle 8:30 mentre erano in corso alcuni lavori intorno all'impianto. Nessun altro lavoratore sarebbe rimasto ferito, stando ai primi accertamenti.

Per l'addetto non c'è stato nulla da fare nonostante sul posto siano accorsi subito i sanitari del 118, con automedica e ambulanza, e i vigili del fuoco. Sono intervenuti anche carabinieri e polizia, con la questura che procede per i rilievi assieme agli uomini della Scientifica e della medicina del lavoro per chiarire le dinamiche della tragedia.



Secondo la stampa locale, la vittima è un operaio 45enne di origine sarda. Stando ai primi accertamenti, l'esplosine sarebbe avvenuta mentre l'uomo stava effettuando una saldatura da un cestello a diversi metri d'altezza.