Reggio Emilia, arrestato ladro d'appartamenti ricercato in tutta Europa

A Reggio Emilia un uomo, di 34 anni, residente a Castellarano, è stato arrestato dai carabinieri che hanno dato esecuzione a un mandato di arresto europeo emesso nei suoi confronti da Francia e Romania.

Il ladro, di origini albanesi, era ricercato per una condanna a 3 anni di reclusione per una serie di furti in abitazione. Il 34enne riusciva a raggiungere anche i piani più alti arrampicandosi alla gronda degli immobili presi di mira.