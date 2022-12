Ravenna, liceo riconosce congedo mestruale alle studentesse

Il Consiglio di istituto dell'artistico Nervi-Severini ha approvato una delibera che riconosce alle studentesse affette da dismenorrea certificata - il dolore all'utero durante il ciclo - fino a due giorni al mese di assenza, che non incidono sul monte ore massimo di quelle consentite ai fini della validità dell'anno scolastico. La delibera è stata pubblicata sul portale della scuola, che potrebbe essere tra le prime in Italia a consentire questa forma di congedo mestruale. La proposta era stata formulata dalle rappresentanti degli studenti ed è stata valutata positivamente con voto a maggioranza (10 sì e 3 no).



Il ciclo mestruale non è più un tabù anche grazie a iniziative di questo genere. Poche settimane fa un'azienda di Venezia ha stabilito che le dipendenti che soffrono di endometriosi acuta potranno, nei giorni più dolorosi, restare a casa senza vedersi tagliare lo stipendio.

Nel liceo di Ravenna il regolamento approvato prevede che le studentesse con dismenorrea certificata avranno la "possibilità di produrre un solo certificato medico all'anno, attestante detta sindrome, al fine di vedersi riconoscere sino a due giorni al mese come deroghe al vincolo di frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, assenze che pertanto non incidono sul monte ore massimo di quelle consentite ai fini della validità dell'anno scolastico, ferma restando la necessità della presentazione della giustificazione dei genitori (o delle studentesse maggiorenni), mediante libretto web". La legge consente alle scuole di potere individuare delle deroghe, per assenze motivate e documentate. Di norma in tutte le scuole ad esempio è prevista come deroga l'assenza dovuta a malattie certificate.

Il preside: "E' un'iniziativa democratica" "La promozione delle competenze di cittadinanza, che costituisce uno degli obiettivi formativi delle scuole, passa anche attraverso il recepimento delle legittime istanze degli studenti messi nelle condizioni di appurare come i problemi possano essere gestiti attraverso un processo democratico che si realizza all'interno degli organi collegiali". Lo dice Gianluca Dradi, preside del liceo ravennate che ha istituito il congedo mestruale.